Merkez Bankası faizi piyasaların beklentisi üzerinde 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Kararını açıklayan banka bu oranla birlikte faizi üst üste üçüncü kez arttırmış oldu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkaran banka, bu kez piyasaların yüzde 20 beklentisininin üzerinde bir rakam açıkladı.

Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti.