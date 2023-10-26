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Merez Bankası faiz oranını yüzde 35'e yükseltti.ANKARA (İGFA) - Piyasaların gözleri çevirdiği Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu.

Ekim ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

Merkez Bankası, vergi düzenleelerinin enflasyonla geçişinin önemli ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Açıklamasında "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" denilen kurul, kararında, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği ve kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almayı sürdüreceği kaydedildi.