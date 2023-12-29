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Parasal Gelişmeler Raporu'na göre Merkez Bankası'nda Kasım ayı geniş para arzı Kasım'da yıllık yüzde 66,2 oranında büyüdü.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, "Parasal Gelişmeler Raporu"nu yayımladı.

Bankanın Kasım ayı değerlendirme raporuna göre, geniş para arzı, Ekim 2023 döneminde yıllık yüzde 66,5 büyümenin ardından Kasım 2023 döneminde yıllık yüzde 66,2 büyüdüğü, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranının ise bir önceki ay yüzde 56,8 olarak gerçekleşirken Kasım ayında yüzde 55,5 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2023’te yüzde 81,7 iken Kasım 2023’te yüzde 78,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2023’te bir önceki yıla göre %50,4 artmışken, Kasım 2023’te ise yüzde 51,4 arttırıldığı kaydedildi.