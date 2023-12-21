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Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan arttırdı. Politika faizi yüzde 42,5 oldu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.

Bankanın Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Yılın son toplantısını gerçekleştiren kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltti.

PPK toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettine vurgu yapılarak, yurt içi talebin mevcut seviyesinin hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tuttuğunun altı çizildi.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1737790281754271998

Bu arada yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Kurul, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.