Merkez Bankası’nın net rezervi yükselerek -3,2 milyar dolara çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, "Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini "yayımladı.

Bankanın yayımladığı verilere göre önceki hafta 100,5 milyar dolar olan brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi.

Net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.

TCMB'nin döviz rezervi 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi.

Altın rezervi ise 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. 2022 sonuna göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi yüzde 22,50, döviz rezervi ise yüzde 30,29 azaldı.