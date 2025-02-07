Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yılı için yüzde 24 olarak güncellerken, 2026 yılı için yüzde 12 olarak korudu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, 2025 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu yayımlarken, Merkez Bankası Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca hükümete gönderilen açık mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı Yaşar Fatih Karahan ile Başkan Yardımcıları Dr. Osman Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan imzalı mektupta, 2024 yılı enflasyonunun hedef etrafında konulan belirsizlik aralığının belirgin oranda üzerinde gerçekleştiğinin altı çizildi.

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklanan mektupta, 2024 yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlara dikkati çekildi.

"2024 yılında tüketici enflasyonunun seyrinde geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkisi öne çıkmıştır" denilirken, "Enflasyon beklentileri yıl boyunca düşüş eğilimi göstermekle birlikte yüksek düzeylerde seyretmiştir. Yılın ilk yarısında, görece güçlü olan talep koşulları da enflasyondaki yukarı yönlü seyre katkıda bulunurken, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren enflasyonu düşürücü yönde etkilemiştir. Buna ilaveten, Türk lirasındaki reel değerlenme enflasyondaki düşüşü desteklemiştir. Emtia fiyatları nisan ayına kadar yükseldikten sonra yılın kalanında genel itibarıyla gerileme eğiliminde olmuştur. Yılın ilk aylarında artış sergileyen üretici enflasyonunun, yılın geri kalan döneminde gerilemesi ile üretici fiyatları kaynaklı baskılar zayıflamıştır. Yurt içi üretici fiyatları 2024 yılında yüzde 28,5 oranında artarak TÜFE’de temel mal enflasyonunu sınırlayan bir unsur olmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak, 2023 yılını yüzde 64,8 seviyesinde tamamlayan yıllık tüketici enflasyonu, 2024 yıl sonunda yüzde 44,4 düzeyine gerilemiştir" ifadeleri yer aldı.

2025 yılında, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarının OVP hedefleri çerçevesinde belirlenerek, maliye politikasının enflasyonla mücadelede destekleyici olacağı öngörüldüğü belirten mektupta, "Diğer taraftan, orta ve uzun vadede, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesi ve arz kapasitesini artıracak tedbirlerin güçlendirilmesi, fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda TCMB, yapısal unsurları analiz etmeye, ilgili politika önerileri geliştirmeye ve enflasyonla mücadelenin önemi konusunda ilgili paydaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarına devam edecektir" denildi.

Bu arada Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz