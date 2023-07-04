Merkez Bankası'nın 2 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artışı kamu bankalarının konut ve tüketici kredisi faizine sert yansıdı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın faiz artışından sonra kredi faizleri de artmaya başladı.

Kamu bankalarında 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faizler yüzde 1,39'dan yüzde 1,99'a çıkarken, 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler ise bazı kamu bankalarında aylık yüzde 2,4'e kadar yükseltildi.

Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları da yüzde 1,89'dan yüzde 2,64'e kadar yükseldi.

Bankacılar ticari kredilerde piyasanın yavaş yavaş hareketlendiğine dikkat çekerek, sadeleşme adımları ile birlikte spot kredi yerine rotatif krediye tekrar dönüldüğünü belirtti.

Bankacılar, bankaların kredi kanallarını daha da açması için bu alanda getirilen faiz hadlerinin yüzde 13'lü seviyelerden yüzde 22'li seviyelere çıkmasının yeterli olmadığını, bu oranın kalkması gerektiğini belirtiyor.