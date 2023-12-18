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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.ANKARA (İGFA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ekim'de aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 86,5 artışla 1129,6 oldu. KFE, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında arttı.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.