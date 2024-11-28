Merkez Bankası, 21 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 21 Kasım 2024 tarihli toplantı özetini paylaştı.

PPK' 29 maddelik toplantı özetinde; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulması kararının yanı sıra, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği, maliyet politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağladığının altı çizildi.

PPK toplantısında ayrıca politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirleneceğin vurgulandı.

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