İnşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ilk 5 ayında yüzde 2,8 büyüdü. Türkiye İMSAD'ın raporuna göre geçen yılın Mayıs ayına oranla inşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 19 arttı.ANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nunTemmuz 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023’ün mayıs ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

İnşaat malzemesi sanayisindeki 22 alt sektörün 18’inde üretim yükselirken, 4’ünde ise geriledi. Böylece yılın ilk 5 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk 5 aylık üretiminin yüzde 2,8 üzerinde gerçekleşti.

ÜRETİM EN ÇOK METAL KAPI VE PENCERELERDE ARTTI

Yılın ilk beş ayında, geçen yılın ilk beş ayına göre en yüksek üretim artışı yüzde 48,9 ile metal yapı ve yapı parçalarında yaşandı.

Yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 43,4 ile metalden kapı ve pencereler, yüzde 27,4ile ahşap inşaat malzemesi üretimi ve yüzde 18,7ile plastik inşaat malzemesi üretimi metal yapı ve yapı parçalarından sonra üretimin en çok arttığı diğer alt sektör dalları oldu. Üretimin en çok azaldığı alt sektör ise yüzde 18,5 ile demir çelik inşaat ürünleri olurken, onu yüzde 17,6 ile inşaat camları ve yüzde 13,3 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

SIKILAŞMA ADIMLARI SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Raporda;T.C. Merkez Bankası’nın para politikasındaki kademeli sıkılaşma ve liralaşma döneminde uygulanmaya başlanan mevduat, kredi ve döviz işlemlerindeki kısıtlayıcı ve koşullu düzenlemelerin kademeli olarak kaldırılacak olmasının inşaat ve malzeme sanayisine olası etkileri paylaşıldı. T.C. Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve bireysel kredi oranlarının yükselmesi nedeniyle inşaat, konut ve yenileme pazarında yavaşlama beklentisi ortaya çıktı.

Raporda yer verilen ifadelere göre; ekonomide rasyonel zemine geri dönüş olarak adlandırılan yeni politikalar ekonomide normalleşme ve iyileşmeyi hedefliyor. Normalleşme ve iyileşme sürecinde T.C. Merkez Bankası para politikaları önemli bir yet tutuyor.

T.C. Merkez Bankası para politikasında kademeli bir sıkılaşmayı hedefledi ve buna bağlı adımları da atmaya başladı.T.C. Merkez Bankası 2024 Haziran tarihine kadar olan dönemi de geçiş dönemi olarak kabul etti. Bu geçiş döneminde dezenflasyon dönemine geçiş için gerekli koşulların oluşturulacağı belirtiliyor. Merkez Bankası’nın para politikasındaki kademeli sıkılaşmasının inşaat ve malzeme sanayisini etkileyeceği öngörüldü.