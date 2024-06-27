Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası haftalık Para ve Banka İstatistikleri ile Menkul Kıymet İstatistiklerini açıkladı.

Bankanın toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar arttı. Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.