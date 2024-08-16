Bunlar da ilginizi çekebilir

Rapora göre 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi Ağustos ayında yüzde 3,4 seviyesinde olurken, cari açık beklentisi ise Ağustos ayında 25,5 Milyar ABD dolar seviyesinde gerçekleşti.

Güvenilir liman Türkiye... En fazla yük taşıması İtalya’ya yapıldı

Güvenilir liman Türkiye... En fazla yük taşıması İtalya’ya yapıldı

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,21 oldu. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi raporunu yayımladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.