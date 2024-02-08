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Türkiye Basketbol Ligi’nin 23. haftasında rakibi Final Spor ile karşı karşıya gelen Mersin Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı (MSK), rakibini 68-97 yenerek bir galibiyete daha imza attı. Ardı ardına aldığı galibiyetler ile ligde önemli başarılar elde eden takım taraftarlarını sevindirdi.BURSA (İGFA) - Deplasmanda gerçekleşen mücadelede Carettalar, maçın başından sonuna kadar ezici bir şekilde rakibinden üstün oynadı. İlk periyodu sayı üstünlüğü ile tamamlayan Carettalar, rakibi Final Spor’a 5-31 fark attı. Üstünlüğü elden bırakmayan MSK, 2. periyodu da 28-58 önde tamamlayarak ilk yarı sonucunda üstünlüğü korudu.

İkinci yarıda da başarılı oyununu sürdüren Carettalar 3. periyodu 55-79 önde tamamlayarak son çeyreğe de önde başladı. Son periyotta ise temsilcimiz rakibine oyununu kabul ettirdi ve karşılaşma ezici bir farkla 68-97 galibiyet ile sona erdi.

SEVİM: “İYİ SAVUNMAYLA RAKİBİMİZLE CİDDİ BİR FARK OLUŞTURDUK”

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim, “Maça özellikle savunmada çok iyi başladık. Yaptığımız iyi savunmayla rakibimizle ciddi bir fark oluşturduk, bu durum hücumumuzla da net bir şekilde skora yansıdı. Sonrasında maç biraz standart bir hal aldı. Oralarda biraz da skorun etkisiyle gayretimiz düştü belki. Ama çok net ve keskin bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hafta sonu maçımız olduğunu düşünerek de geniş bir rotasyon içerisinde oynadık. Şimdi cumartesi günü de kazanıp sonrasında nerede olduğumuza bakacağız” dedi.