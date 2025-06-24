Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, arıcılara bal gibi destekler devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin’in 13 ilçesinde faaliyet gösteren, 1 ile 100 arası kovana sahip ve Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği’ne kayıtlı 1000 arı yetiştiricisine, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alet ve ekipman desteği sağlandı.

Alet ekipman destekleri kapsamında; Erdemli’de 219, Silifke’de 131, Toroslar’da 116, Mut’ta 119, Tarsus’ta 99, Anamur’da 63, Bozyazı’da 68, Mezitli’de 53, Çamlıyayla’da 28, Yenişehir’de 33, Gülnar’da 25, Aydıncık ve Akdeniz’de ise 23’er olmak üzere 1000 üreticiye ulaşıldı. Yetiştiricilere; 3 kg temel arı peteği, arıcı maskesi, arıcı körüğü, arıcı eldiveni, el demiri, 2 kutu parazit ilacı verilerek, üretim süreçlerindeki verimliliğin ve arı sağlığının artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekle, Mersin genelinde tarımda sürdürülebilirliğe ve üretim çeşitliliğine de katkı sunuluyor. Destekle teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesi, ilaç ve malzeme teminiyle birlikte, arıcılık faaliyetlerinin daha sistematik ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi sağlanıyor. Tarımsal üretimin can damarı olan küçük ölçekli üreticilere yönelik bu tür destekler sayesinde hem yerel ekonominin güçlendirilmesi, hem de doğal ve kaliteli bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR, KENT GENELİNDE TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AMAÇLIYOR

Kırsalda üretimi büyütmeyi amaçlayan ve günümüz ekonomik koşullarında üretmekte zorlanan üreticilerin yanında olan Büyükşehir, Anamur’da kadınların hamur yapma sürecini daha pratik bir hale getirmek ve iş yükünü azaltmak için 7 mahalleye birer adet olmak üzere hamur yoğurma makinesi teslim etti. Aydıncık’ta gerçekleşen törende ise arı yetiştiricilerine malzeme setlerini teslim eden Büyükşehir, 4 adet hamur yoğurma makinesi ile birlikte, Yeniyürük Sulama Kooperatifi’ne 1 adet Badem Soyma Makinesi desteği sağladı.