Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yine bir ilke imza atarak, sadece Alzheimer hastalarının ve yakınlarının faydalanabileceği bir merkezi hayata geçiriyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’ ismiyle hizmet verecek olan merkezde kayıtlar başladı. Merkezde; Alzheimer hastalarının sosyalleşmesinin yanı sıra yapılacak zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinliklerle de hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Alzheimer hastalarının yaşam kalitesi artacak

Yenişehir ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın karşısında bulunan merkez, 220 metrekare kapalı alana sahip. Merkezin iç alanında bir adet etkinlik odası, bir adet spor odası, bir adet de hasta dinlenme odası yer alıyor. Dışarıda da bahçe kullanım alanı bulunan merkez, Mersin’in merkez ilçelerinde yaşayan birinci evre Alzheimer hastalarına hizmet verecek.

Merkez sayesinde hastalar, günlük aktivitelerden mahrum kalmadan, yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirebilecek, böylece yaşam kalitesi artacak. Hasta yakınlarının da yükünü hafifletecek olan merkez hem hastaya, hem de yakınına iyi gelecek.