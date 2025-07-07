Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yolda kapsamlı bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.MERSİN(İGFA) - Tatil sezonunda Tisan Yarımadası gibi turistik bölgelere ulaşım sağlayan güzergâh, dar ve bozuk yapısı nedeniyle hem mahalle sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ulaşımını zorlaştırıyordu.

Büyük tonajlı araçların oluşturduğu tahribat, yol üzerinde oluşan çukurlar ve kış aylarında biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler sık sık araç arızalarıyla karşı karşıya kalıyor, araç sahipleri yüksek tamir masraflarına katlanmak zorunda kalıyordu.

Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Büyükşehir yol yapım ve bakım ekipleri, Sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta önce bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını gerçekleştirdi. Zemin güçlendirme ve yol genişletme işlemlerinin ardından sathi kaplama çalışmalarıyla yol eskisine göre daha konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Yolun yenilenmesi, özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Tisan Koyu’na ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdı.