Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politikalar alanındaki hayata geçirdiği projeleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerini incelemeye gelen heyet, Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olmuş ve adından söz ettiren projelerini yerinde görme fırsatı yakaladı.MERSİN (İGFA) - Özellikle kadın, çocuk, sağlık ve spor alanlarındaki hizmetleri inceleyerek, sosyal politikalar konusunda başarılı örnekleri görme imkanı bulan heyet, kentten memnuniyetle ayrıldı. Mersin Büyükşehir; başarılı projeleri ile Eskişehir’e örnek olurken, heyet üyeleri de her projede hayranlıklarını dile getirerek, Eskişehir’de de bu tarz projeleri uygulamak için çalışmalar yapacaklarını kaydettiler.

Büyükşehir’in kadın, çocuk ve sosyal politikalar odaklı projeleri Türkiye’ye örnek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargin ile beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın birimlerini ziyaret ettiler.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi, Otogar Kadın Danışma ve Capital Kadın Danışma Merkezlerini ziyaret ederek, birimlerde bulunan uzman meslek elemanlarıyla görüşen heyet, merkezler ve işleyiş hakkında bilgi sahibi oldular. Eskişehir heyetine ayrıca, birim sorumluları ve personelin de katılımıyla dairelerin hizmetleri anlatıldı.

Öztürk: “Eskişehir heyeti, projelerimizi ilgiyle ve övgüyle inceledi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk heyetin; özellikle kadın, sosyal hizmetler ve sağlık konusunda Mersin Büyükşehir’in yaptığı çalışmaları yerinde incelemek için geldiklerini belirterek, “Eskişehir’den gelen grup, birimlerimizi gezerek hizmetlerden çok memnun kaldı. Böylece hem bizim onlardan, hem de onların bizden bilgi alışverişi oldu. Her iki belediyenin projeleri konusunda fikir bazında düşünceler dile getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk, kadın ve daha birçok alanda ilklere imza atan bir belediye. Eskişehir heyeti de bunları ilgiyle ve övgüyle inceledi. Buradan aldıkları notlarla, kendilerine uygulayacakları alanlar olacak” dedi.

Kargin: “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işlerden feyz aldık”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargin ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri görmek, kendi projeleriyle mukayese etmek ve bazılarını da Eskişehir’de uygulamak için kente geldiklerini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, örnek uygulamaları olan bir belediye. Biz de Eskişehir’de birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Fakat, özellikle de üretici kadın stantlarını çok anlamlı bir proje olarak düşünüyorum. Burada karşılıklı çalışmalar yaptık. Mersin Büyükşehir’den gerekli feyzi aldık ve benzer uygulamayı biz de yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden, buna benzer orijinal proje ve hizmetlerin de devamını bekliyoruz” diye konuştu.