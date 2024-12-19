Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - 10 aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonu tamamlandı.

Haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

10 Aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı❗????Mersin Cumhuriyet… pic.twitter.com/171UcOdT5X— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 19, 2024

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin Gümrük İdaresi’nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile Gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tebrik edildi.