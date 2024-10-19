Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, geleceğin iş gücünü oluşturacak olan öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; öğrencilerin meslek seçimlerine, kariyer planlamalarına ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmak adına önemli toplantılar gerçekleştiren Kariyer Merkezi, son olarak Şevket Pozcu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği için bir araya geldi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öğrencilere yönelik, ‘Kariyer Planlama, İş Arama Becerileri, LinkedIn Kullanımı, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri’ gibi önemli konularda eğitimler veriliyor; mesleki gelişimlerine destek olacak teknik geziler, network etkinlikleri, kariyer günleri ve profesyonel yöneticilerle tanışma fırsatları gibi birçok program düzenleniyor. Kariyer Merkezi bu çalışmalarıyla gençlerin doğru meslek seçimleri yaparak, geleceklerine sağlam adımlarla ilerlemelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda; Şevket Pozcu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği gerçekleştirmek üzere bir araya gelen Kariyer Merkezi’nin gerçekleştirdiği toplantıya, Pazarlama ve Perakende Alan Şefi Özlem Akın, alan öğretmenleri Kadir Çelik ile Umut Kesici de katıldı. Görüşme kapsamında lise öğrencilerine kariyer gelişimleriyle ilgili seminerler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi konusunda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi olarak gençlerin doğru meslek seçimleri yaparak kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve iş dünyasının taleplerine uygun niteliklere sahip olmalarını hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda, öğrencilerin eğitim hayatlarını şekillendirirken onlara rehberlik ettiklerini ve kariyer yolculuklarında yanlarında olduklarını ifade eden Özada, Şevket Pozcu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gerçekleştirilecek bu iş birliği sayesinde, öğrencilerin kariyer hedeflerini netleştirerek iş dünyasının beklentilerine uygun donanımlara sahip olmaları konusunda farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.