Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) her yıl gerçekleştirdiği “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı.MERSİN (İGFA) - Mersin, bu yıl da ikinci sıradaki yerini koruyarak öğrenci memnuniyetinde istikrarlı başarısını sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde hayata geçirilen öğrenci odaklı projeler, kenti üniversite gençliği için cazibe merkezi haline getirdi.

2019 yılında listede 26. sırada yer alan Mersin, Başkan Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte öğrencilere yönelik hizmetlerin artması sayesinde 2025’te 2. sıraya yükseldi. Eskişehir’in ardından gelen Mersin, Manisa ile birlikte Türkiye’nin “üniversite öğrenci başkentleri” arasında gösterildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; uygun fiyatlı ulaşım, mahalle mutfaklarında 25 TL’ye sıcak yemek, ücretsiz çamaşır kafeler, okuma salonları, part-time iş imkanları ve eğitim yardımları gibi birçok hizmetle öğrencilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Ayrıca “Taşıyanım Projesi” ile taşınma sürecinde lojistik destek sağlanıyor.

Kariyer ve Dijital Eğitim Gençlerin mezuniyet sonrası iş bulma sürecini desteklemek amacıyla kurulan Kariyer Merkezi, işverenlerle öğrencileri buluşturuyor. Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) ise yapay zekâ, veri analizi, yazılım ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitimler sunarak gençlerin dijital becerilerini geliştiriyor.

Kültür, Sanat ve Spor Her Yerde Konserler, tiyatrolar, gençlik festivalleri, spor kursları ve turnuvalarla öğrencilerin sosyal yaşamı da destekleniyor. “Hello Mersin” kurslarıyla ise yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilere ücretsiz eğitim imkânı sunuluyor.

“10 Numara Öğrenci Kenti” Vurgusu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mersin’in 2. sırada yer almasından duydukları gururu dile getirerek, “Gençlerin sosyal, akademik ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerimizi sunuyoruz. Mersin her zamanki gibi 10 numara bir öğrenci şehri olmayı sürdürecek” dedi.