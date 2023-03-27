Mersin’in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 160 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bugüne kadar yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan birçok şahsı gözaltına aldı. İçlerinde 17 yıl, 16 yıl, 12 yıl hapis cezaları olan şahıslarında olduğu 160 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları kontrol ve denetimlerde 4 tüfek, 159 fişek, 5 tabanca, 158 adet tabancaya ait fişek ve 4 kurusıkı tabanca geçirdi. Hırsızlık olaylarıyla ilgilide çalışma yapan ekipler, 30 olayı aydınlatırken, 39 şahsı gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik de uygulamalar yapan ekipler, 17 şahsa adli işlem yaparken, uyuşturucu 2 hap, 23 gram metamfetamin,127 gram esrar, 9 sentetik ecza, 6 kök hint Keneviri ile 12 hint keneviri tohumu ele geçirdi.