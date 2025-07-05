Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Türkiye’de Demokratik Yönetimin Güçlendirilmesi İçin Sivil Katılımın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında önemli bir görev üstlendi.MERSİN (İGFA) - Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan proje kapsamında Mersin’de, “Sivil Katılım Görev Gücü Eğitim Programı ve Çalıştayı” düzenlendi. Bu kapsamda belediye bünyesinde sivil toplumla doğrudan çalışan yöneticiler ve personel için kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları İbrahim Evrim ve Bedrettin Gündeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz’ın yanı sıra, ilgili daire başkanları, müdürleri ve personelin katılım sağladığı eğitimde; sivil katılımın gücü, yöntemleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarına odaklanıldı. Gerçekleştirilen eğitim programı ve çalıştay, belediyenin katılımcı demokrasi ilkelerine dayalı hizmet anlayışının güçlenmesine katkı sağlarken, yerel düzeyde sivil toplumla olan ilişkilerin de kurumsal temeller üzerine inşa edilmesine olanak sundu.

Akça: “Mersin, bu projenin uygulandığı 7 pilot ilden bir tanesi”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, ‘Sivil Katılım Görev Gücü Eğitim Programı ve Çalıştayı’ hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, bu projenin temellerinin yaklaşık 1,5 sene önce atıldığından bahsetti. Projenin Türkiye’de 7 pilot ilde uygulandığını ve bu illerden birinin de Mersin olduğunu aktaran Akça, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu projenin hem faaliyetlerinin sağlanmasında hem de bu faaliyetlerin izlenmesinde ve değerlendirilmesinde genel koordinatör görevinde bulunuyor. Yaklaşık 1,5 sene önce odak görüşmeleriyle başlayan bu süreçte, 2025-2027 dönemini kapsayacak eylem planlarımıza ait faaliyetlere de başlamış olduk” dedi.

“Bu faaliyetler, 2 yıl boyunca sürekli izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla uygulanacak”

Mersin’in sivil katılımının belirlediği 3 ana temada çok güzel faaliyetler tespit edildiğini ve bu faaliyetlerin de 2 yıl boyunca sürekli izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla uygulanmış olacağını söyleyen Akça, Mersin için; ‘Göç’, ‘Afet Öncesi ve Afet Sonrası Koordinasyon’, ‘Yerinde Kalkınma ve Girişimcilik’ konularının belirlendiğinden bahsederek, “Bu temalar, 12 kişiden oluşan ve aynı zamanda 12 kurum temsiliyeti olan Sivil Katılım Görev Gücü üyelerince belirlendi ve bu temalarda da Mersin Büyükşehir Belediyemizin pek çok faaliyeti var. Belediyemiz; Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in öncülüğünde kentte yerel yönetişimi, katılımcı demokrasiyi ve politikalarını mümkün mertebe politikalarında uygulayan ve faaliyetlerinde de gösteren bir belediye olduğu için, Sivil Katılım Görev Gücü’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görevi ve sürdürülebilirliği çok daha rahat bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“Büyükşehir, faaliyetlerini katılımcı demokrasi ve ulaşılabilirlik konusunda yürütüyor”

‘Sivil Katılım Görev Gücü Eğitim Programı ve Çalıştayı’nın önemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akça, “Bugünkü eğitim aslında sivil toplumun araçları, yöntemleri, yaşadığımız sorunlar ve bu sorunlarla ilgili nasıl çözümler elde edilebileceğini görmek için yapıldı. Buna yönelik de belediyemizde özellikle sivil toplumla ve vatandaşla doğrudan irtibatta olan dairelerimizde görev yapan yöneticilerimiz ve ilgili personele yönelik güzel bir eğitim oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zaten faaliyetlerini katılımcı demokrasi ve ulaşılabilirlik konusunda yürüttüğü için, biz bu konuda özellikle çalışan personelimize ve yöneticilerimize tüm gün sürecek sivil katılıma yönelik bir eğitim düzenlemiş olduk” ifadelerine yer verdi.

Cankara: “Amacımız, kamu ve sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmek”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nden katılım sağlayan ve “Türkiye’de Demokratik Yönetimin Güçlendirilmesi İçin Sivil Katılımın Geliştirilmesi Projesi” yöneticisi Neslihan Cankara, projenin 2023 yılının Ocak Ayı’nda başladığını ve uygulamanın son aşamasında olduklarını belirtti. İçinde Mersin’in de bulunduğu 7 pilot ilde projenin gerçekleştiğini belirten Cankara, “Projemizin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve eş faydalanıcısı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü. Mersin, Manisa, Çanakkale, Trabzon, Elâzığ, Eskişehir ve Gaziantep illerinde ‘Sivil Katılım Görev Güçleri’ kurduk. Sivil Katılım Görev Güçleri tarafından bu illerde sivil katılımı güçlendirmek adına, sivil katılım stratejileri ve eylem planları hazırladık” dedi.

Eylem planlarının uygulama aşamasında olduğunu ve 2025-2027 yılları arasında devam edeceğini söyleyen Cankara, projenin içerisinde büyük bir hibe programı olduğunu da vurgulayarak, “Bu projeler 25 farklı ilde uygulanıyor. Bir diğer önemli proje bileşenimiz ise, gönüllülük ile ilgili bir kanun taslağı hazırlamaktı ve aynı zamanda bu alanda politika önerileri geliştirmekti. Kanun metnimizi tamamladık, politika önerilerimizi geliştirdik ve şu anda önerilerimiz İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesinde. Projemizdeki ana amacımız tüm bu bileşenlerden de görüleceği üzere; Türkiye çapında sivil katılımı, kamu ve sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmek ile gönüllülüğü yaygınlaştırmak. Mersin’de bugün bulunma nedenimiz ise diğer 7 pilot ilde olduğu gibi, belediye personelinin sivil katılım konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak ve böylece yerel hizmetlerin katılımcı bir anlayışla gelişmesini sağlamak” diye konuştu.

Tarlakazan: “Sivil katılıma son derece önem veren bir yerel yönetimle birlikteyiz”

Akdeniz Opera Bale Kulübü Derneği Başkanı Demet Şaman Tarlakazan ise, yerel yönetim açısından şanslı olduklarını ifade ederek, “Çünkü sivil katılıma son derece önem veren, ilk göreve geldiklerinden itibaren bu konuda büyük mesafe ve alan açan bir yerel yönetimle birlikteyiz. Biz sivil toplum ayağı olarak da bunu her alanda görebiliyoruz. Bu proje, Avrupa Birliği’nin de desteklediği UNDP'nin projesi. Bu açıdan da sivil katılımın geliştirilmesi, bunun eğitimi, yapılan konuların farklı açılardan değerlendirilmesi açısından son derece değerli” dedi.

Gerçekleştirilen eğitim programı ve çalıştayın, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ağırlıklı olduğu bir toplantı şeklinde yapılmasının da sevindirici olduğunu sözlerine ekleyen Tarlakazan, “Belediyenin birimlerinin de bu eğitimde yer almasını; bu işin çok daha etkin, verimli ve bilinçli şekilde ilerlemesi açısından değerli görüyorum. Zaten eğitim de son derece iyi programlanmış. Onun için kentimiz, ortak yaşamımız ve güzel yaşam hayallerimiz için de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.