Mersin’in büyük ilçelerinden Tarihi ve Turistik yapısıyla büyük bir nüfusa sahip Tarsus’ta bu gün “23 Nisan” ve “Altın Elma” bayramı kutlanacak.7.GÜN HABER / Özden DEMİRCİ

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı gibi çok değerli bir günde, çok değerli bir ödül ile çifte bayram yaşıyoruz" dedi. Başkan Boltaç," Çok önemli bir günde Tarsus'ta iki bayramı sizlerle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum. Bugün çok önemli konuklarımızla Tarsus'ta birlikte güzel şeylere tanıklık edeceğiz"dedi.

FİJET’TEN TARSUS BELEDİYESİNE ALTIN ELMA ÖDÜLÜ

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından Tarsus Belediyesi’ne verilecek olan “Altın Elma” ödülü için dünyanın dört bir yanından FİJET üyeleri Tarsus’a geldi. Tarsus’a FİJET Başkanı Tijani Haddad, Yönetim Kurulu Üyesi Delal Atamdede başkanlığında gelen FİJET üyeleri Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından Kleopatra Kapısı yanındaki sokakta açık havada kurulan sofralarda ağırlandı.

BAŞKAN BOLTAÇ VE HÜSEYİN KURTOĞLU EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Konuklara tantuni, döner, meyve ve halka tatlısından oluşan yemek ikram edildi. Dünyadan FİJET üyelerine Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve eşi yanında FİJET Türkiye yönetimi ve projenin mimarı, Türk turizminin “usta”sı Plantur Turizm’in sahibi Hüseyin Kurtoğulları ev sahipliği yaptı.

WYNDHAM TARSUS ST.PAUL HOTEL, ELİF HATUN KONAĞINDA AĞIRLANDILAR

Yemekten sonra dünyanın dört bir yanından FİJET üyeleri Wyndham Tarsus St.Paul Hotel, Elif Hatun Konağı, Burhanoğlu Konağı gibi yörenin otantik yapısına uygun butik otellerde ağırlandılar.

BAŞKAN BOLTAÇ'IN İLGİSİ GÖZDEN KAÇMADI

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından Tarsus Belediyesi’ne verilecek olan “Altın Elma” ödülü için dünyanın dört bir yanından FİJET üyeleri Tarsus’a gelen konuklarla yakından ilgilenen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve eşi masa masa gezerek herkesle sohbet etti. Samimi tarzı ve yaklaşımıyla farklı bir dostluğunu gösteren başkan Boltaç'ın akşam yemek sonrası yürümek isteyen konuklarıyla birlikte yürüdü kenti adım adım anlatarak tanıttı.