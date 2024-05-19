Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ‘Gençlik Şehri Mersin’e yakışır birbirinden güzel organizasyonlar gerçekleştirdi. Hafta boyunca süren etkinlikler Mersin merkezdeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda popun sevilen ismi Mabel Matiz ve Tarsus’ta düzenlenen Manuş Baba konseriyle zirveye ulaştı. Hafta boyunca birbirinden renkli etkinliklerle bayramlarının tadını doyasıya çıkaran gençler, eğlencelerini konserlerle ikiye katladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de merkezde gerçekleşen Mabel Matiz konseri öncesinde gençlere ve Mersinlilere seslenerek herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Seçer konuşmasında gençlere seslenerek; “Bizim memleketimizi, Mersinimizi, sizlerin, gençlerimizin enerjisi ve havamızı sizler güzelleştiriyorsunuz. Sizlerin sevgisi, sizlerin kalbinin güzelliği Mersin’e yansıyor. Hepinizi seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri gözümüz gibi koruyacağız. Bir asırdır Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. O ülkemizi; gençliğimiz çalışsın, çağdaş, uygar ve barışsever olsun, savaşı reddetsin diye gençliğe emanet etti. Tüm Anadolu topraklarında, Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e kadar Türkiye’de bu sınırlar içerisinde, kadim Anadolu topraklarında Türk’üyle Kürt’üyle, Arap’ıyla, Çerkez’iyle herkesi bir çatı altında topladı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi verdi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Hepimiz O’nunla övünüyoruz” dedi.

“19 Mayıs; kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği günün adıdır”

19 Mayıs’ın Cumhuriyet tarihimizin ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin çok önemli bir günü olduğunu vurgulayan Seçer, “19 Mayıs; kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği günün adıdır. Bayramınız kutlu olsun. Ülkemizi daha da güzel noktalara getireceğiz. Atatürk’ümüze layık olacağız, çağdaş uygarlığı yakalayacağız. İlimle, bilimle, kültürle ve sanatla dünyada rekabet edeceğiz. Kavga etmeyeceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize sarılacağız ve birbirimize destek olacağız. Ülkeler ve toplumlar sevgiyle ve saygıyla gelişecek” diye konuştu.

Gençlere Mabel Matiz konserinin tadını çıkarmalarını ve doyasıya eğlenmelerini söyleyen Seçer, “Biliyorsunuz Mabel Matiz bizim hemşerimizdir, kendisi Erdemlili. Mersin’den böyle cevherler de çıkıyor. Sizlerden de bekliyoruz, Mersin’den, Mersin’in gençlerinden dünyada saygın sanatçılar, sporcular ve bilim insanları bekliyoruz. Çalışarak ve azmederek bunu kazanacaksınız. Sizlere güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her şey sizler için”

Gençleri çok sevdiğinden söz eden Seçer, “Her şey sizler için. Mersin, gençlerin ve öğrencilerin kenti olsun. Mersin’de gençler huzurlu olsun ve yüzleri gülsün diye çalışıyoruz. Mersinliler de son seçimde hakkını verdi, teşekkür ediyoruz. Biz de onlara layık olacağız. Bayramınız kutlu olsun. Türkiyemiz daha güzel ve güçlü olsun. Barış ve kardeşlik içerisinde olalım. Hepinizi seviyorum” dedi.

Seçer’in konuşmasının ardından gençler elleri ile kalp yaptı ve Başkan Seçer de sahneden gençlerle fotoğraf çekildi. Başkan Seçer ayrıca gençlerle hep bir ağızdan elinde Türk Bayrağı ile ‘Parla’ parçasını söylerken, gençlerle dolan Özgecan Aslan Barış Meydanı al yıldızlı Türk Bayrakları ile kırmızıya boyandı.

Mabel Matiz konseri öncesinde de Dj Emir Saltabaş performans sergiledi. Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde de Manuş Baba öncesinde Dj Umut Kılıç ile Refresh Band performansları ile izleyenleri büyüledi. Mersinlilerin uzun zamandır beklediği sevilen sanatçı Mabel Matiz konseri ile Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bayram ruhu doruklara çıktı. ‘Gel’, ‘Sarışın’, ‘Müphem’, ‘Antidepresan’, ‘Numaracı’, ‘Karakol’, ‘Yaşım çocuk’, ‘Ya bu işler ne’ gibi hit şarkılarını söyleyen sevilen sanatçı, bayram ruhunu Mersinlilere bir kez daha yaşattı.

Matiz: “Böyle güzel bir günde toplanmış olmamız beni çok mutlu etti”

Farklı tarzı ve sesi ile her şarkısı hit olan ve milyonlar tarafından dinlenilen pop müziğin sevilen ismi Mabel Matiz, hayranlarına seslenerek, “Mersin’im, çok teşekkür ediyorum. O kadar heyecanlıyım ki, çok da uzun zaman oldu beraber konser yapmayalı ve beraber şarkı söylemeyeli. Bir meydanda böyle güzel bir günde toplanmış olmamız beni çok mutlu etti. Büyükşehir Belediye’mizin katkılarıyla tabi ki. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Nice nice yıllar huzurla ve mutlulukla kutlayabilelim” ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz konseri Mersinlilere müzik ziyafeti yaşattı

Gençlerden Muhammed Ali Erin, etkinlikte çok güzel zaman geçirdiğini dile getirerek, “Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Mersin’de yaşadığım için mutluyum. Çok iyi bir Başkanımız var. Bize gençliğimizi yaşattırıyor resmen. Onu çok seviyoruz, iyi ki var” dedi.

Mabel Matiz’in hayranlarından Hatice Elçi de “Onun konserine gelmek ve onu dinlemek apayrı güzel. Başkanımız bizi çok mutlu etti. Başkanımızın gençlere güzel bir gelecek sunması, bizimle bu kadar yakından ilgilenmesi, bizi çok mutlu etti. Buraya koşa koşa geldim. Şarkılarını çok seviyorum. Kendisi çok ayrı bir sanatçı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte beraber çok güzel bir bayram geçiyoruz. Bunu hissettirmek çok önemli ve milli duygularımız pekişti” sözlerine yer verdi.