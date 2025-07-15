Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nde özenle hazırlanan aşureler, 13 ilçede kurulan noktalarda toplam 20 bin vatandaşa ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde nohut, dövme, kuru fasulye, kayısı gibi birçok yöresel ürünle yapılarak porsiyonluk kaplara konulan aşureler, 7’den 70’e herkesin ağzını tatlandırdı. Dağıtımlar; Akdeniz Yoğurt Pazarı, Toroslar Hastane Caddesi Kavşağı, 1. Çevre Yolu Karayolları Durağı, Yenişehir Forum AVM önü, Mezitli Bankalar önü, Tarsus Kültür Parkı, Erdemli Cumhuriyet Meydanı, Silifke Merkez Anıt Meydanı, Aydıncık Sahil Kesimi, Bozyazı Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Anamur Esentepe Mahallesi Çavuşpınarı Parkı, Gülnar Merkez Cami Yanı Mustafa Baysal Parkı, Mut Cuma Pazarı Çevresi-İnönü Caddesi’ndeki Anıt Yanı ve Çamlıyayla Merkez ve Sebil Mahallesi’nde kurulan stantlarda gerçekleştirildi.

BÜYÜKGÜRSES: “AŞUREYİ SADECE TATLI DEĞİL, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN BİR SİMGESİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapsan Sosyolog Nazire Büyükgürses, “Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, Büyükşehir Belediyemizin Aşhanesi’nde hazırladığımız aşureleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 13 ilçemizde toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettik. Aşureyi sadece tatlı değil; birlik ve beraberliğimizin simgesi, gönülleri birleştiren bir paylaşım olarak görüyoruz” dedi.