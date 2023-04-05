Mersin’de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 27 adreste arama yapılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını işleyen şahıslar belirlendi. Özel harekat ve dron desteğiyle 27 adrese 241 polisin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca,1 uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek ve esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.