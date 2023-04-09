Mersin Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre oluşturmak için çöp olarak adlandırılan atıkları bertaraf etmeye ve ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı bertaraf tesislerinde, günlük ortalama 1700 ton evsel nitelikli atığın bertarafı sağlanırken, 2019 yılı Nisan ayından günümüze kadar da toplamda 2 milyon 522 bin 167 ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkları elektriğe dönüştüren Mersin Büyükşehir, bugüne kadar 240 milyon 284 bin 120,5 kW elektrik üretimi gerçekleştirdi.

“2019’dan günümüze yaklaşık 2,5 milyon ton atığın bertarafı gerçekleştirildi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde Çevre Yüksek Mühendisi ve Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Nursel Cansu Kaya, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 adet evsel katı atık bertaraf tesisi olduğunu ifade etti. Merkezdeki Sarıibrahimli, Silifke’deki Göksu ve Tarsus’ta da Gürlü’de yer alan evsel katı atık bertaraf tesislerinden söz eden Kaya, “Bunlar bünyesinde sadece düzenli depolama yapılmamakta, entegre bir tesis oldukları için, geri dönüşüm malzemelerinin ayrılması için mekanik ayırma ve aynı zamanda metan gazından elektrik üretim tesisleri de bulunmakta. Atıklarımız 9 adet aktarma istasyonumuzdan düzenli depolama tesislerimize taşınmakta. Aktarma istasyonlarımızdan Nisan 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon ton atık taşınmıştır. Bertaraf tesisimizde 2019 yılından günümüze kadar yaklaşık 2,5 milyon ton atığın bertarafı gerçekleştirilmiştir. Burada sadece bertaraf gerçekleştirilmeyip, mekanik ayrıştırma ünitemiz sayesinde geri dönüşüme kazandırılan atıklarımız da mevcut” dedi.

Evsel atıkların bertaraf yöntemi hakkında da bilgi veren Kaya, “Öncelikle düzenli depolamaya gelen atıklarımız günlük örtü toprağı ile kapatılıyor. 5 ila 7 metre civarında bir yüksekliğe ulaştıktan sonra borulama yöntemiyle içerisinden metan gazı eldesi yapıyoruz ve biyogaz üretim tesislerimizde jeneratörler yardımıyla elektrik üretimi sağlıyoruz. Yani bu demek oluyor ki; entegre sistemimizde atık sadece düzenli depolanmıyor, çevreye zararı önlenmiş olmuyor, aynı zamanda da ekonomimize katkı sağlamış oluyor” diye konuştu.

“2019’dan günümüze 240 milyon kW bir üretim sağlandı”

Bu sayede metan gazının atmosfere salınımının engellendiğini de belirten Kaya, “Metan gazının da doğaya salınması önlenerek elektrik enerjisine de çevirmiş oluyoruz. Günlük olarak saatte ortalama 8.6 megawatt elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu da saatte 72 bin konutun aydınlanma enerjisine eşdeğer bir üretim. Nisan 2019’dan günümüze kadar ise yaklaşık olarak 240 milyon kilowatt bir üretim sağlanarak ekonomiye kazandırıldı” diye belirtti.