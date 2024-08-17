Açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile öğrencilerin eğitim hayatına destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın yaklaşması ile birlikte, öğretmenlerin daha verimli ve etkin bir şekilde mesleklerini yürütebilmesi adına hizmet içi eğitim semineri düzenledi.MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinliğe, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan tüm öğretmenler katıldı. Seminerde; Eğitim Bilimci, Yazar, Doç. Dr. Özgür Bolat ‘Etkili Öğrenme Ortamı Nasıl Oluşturulur’ konu başlıklı sunum yaptı. Sunumda; öğrencilerin eğitim hayatlarında ebeveynlerin rolü, çocukların okul başarısını artırmak için yapılması gereken davranışlar, yapılan doğru ve yanlış uygulamalar, çocukları motive etme biçimi, ödül ve ceza sisteminin başarıya yansımaları, çocuklara sorumluluk bilinci aşılama ile günlük dilde yapılan yanlış ifadeler gibi pek çok başlık yer aldı.

Öğrencilerin okul ve eğitim hayatlarında akademik başarılarını artıracak uygulamaları dile getiren Bolat, kaçınılması gereken öğretmen ve ebeveyn davranışlarını da anlattı. Mesleki gelişime katkı sunan ve farkındalıkları artırmayı amaçlayan seminer, öğretmenler tarafından da oldukça faydalı bulundu.

YILDIRIM: “ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEK VE ÖZVERİLERİ İLE ÇOK İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eğitimde fırsat eşitliğini her zaman önceleyen bir anlayışa sahip olduğunu ve Büyükşehir’in bu anlayışı desteklemek için her ilçede bir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açtığını kaydetti. Yıldırım, “Bu kentte yaşayan çocukların eğitimlerinde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yaygınlaştırdığımız ve daha da büyütüp genişlettiğimiz ailemizle ve sayısını artırdığımız kurs merkezlerimizle tüm ilçelerimizde hizmet vermekteyiz. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu sonuçları da değerli öğretmenlerimizin emek ve özverisine borçluyuz” dedi.

BOLAT: “BİR ÇOCUĞUN KAPASİTESİNİ YETERLİ ŞEKİLDE KULLANMAMASI TOPLUMA ZARAR VERİR”

Yaptığı sunumda, çocukların eğitim hayatında öğretmenlerin önemli bir rolü olduğunu aktaran Eğitim Bilimci, Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, “Bununla ilgili araştırmalar da var. Bir çocuk okuldayken en az bir öğretmenine güveniyorsa, başarısı yüzde 30 artıyor. Anne babalar için en önemli olanı zaten koşulsuz sevgi. Öğretmen ve çocuk da bu sevgi ve güven ilişkisini kurunca, çocuk kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alıyor” diye konuştu.

Çocukların iyi bir eğitim almasının önemine de dikkat çeken Bolat, “Bir çocuğun kapasitesi varsa, ancak iyi bir eğitim almıyorsa ve iyi hazırlanamıyorsa, o çocuk kapasitesini kullanamıyor. Çocuk kapasitesini kullanamayınca da çocuk kaybediyor olabilir ama daha çok toplum kaybediyor. Bu anlamda fırsat eşitliği ve bunun sunulmuş olması çok önemli. En önemlisi de böyle bir misyona inanmış öğretmenlerle çalışmak. Öğretmenlerde bunu gördüm. Onun için çok mutluyum. Herkesin bunu sağlaması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER SEMİNERİ, FARKINDALIKLARI ARTIRMASI BAKIMINDAN OLDUKÇA FAYDALI BULDU

Silifke Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde görev yapan Tarih Öğretmeni Avni Yalçın seminerin çok verimli geçtiğini belirterek, “Biz öğretmenler olarak bu seminerden faydalandık ama kendi özelimizde anne ve baba olarak da faydalandık. Sınıf ortamındaki verimin artmasının yanı sıra, ev içi otorite anlamında da yeni bilgiler öğrendik. Bunları hem sınıfta hem de aile ortamımızda uygulayacağız” diye konuştu.

Yenice Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde Rehber Öğretmen olarak görev yapan İpek Ay İlker, hizmet içi eğitim kapsamında öğretmenlerin bir araya geldiğini ve eğitim yılı kapsamında neler yapabileceklerini konuştuklarını ifade etti. Seminerde, çocukların başarısını artırmak için yapılması gerekenleri de konuştuklarını dile getiren İlker, “Empati yoğunluklu bir seminer oldu. Bizim için çok faydalı ve güzel oldu. Keyifli, güzel, empatimizi yükselttiğimiz, öğrencilere nasıl yaklaşacağımızı, motivasyonlarını nasıl yüksek tutacağımızı öğrenmiş olduğumuz verimli bir eğitim oldu” dedi.

Etkinlikten sonra daha çok farkındalık kazandığını söyleyen Rehber Öğretmen Ezgi Aslan ise, “Bir öğretmen olarak, öğrencilere nasıl davranmamız gerektiğinin farkındalığını daha iyi kazandık. Çünkü çocuk ilk eğitimi ailesinde alıyor ve daha sonra bu eğitime okulda devam ediyor. Hepsi bir bütün halinde. O yüzden güzel bir seminer olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.