Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele için 105 yıl önce yakmış olduğu meşalenin yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hafta boyunca dopdolu bir programla kutlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlik dizisi devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen ve 15 Mayıs’tan itibaren bayram programına start veren Büyükşehir; Dj performansı, zumba ve mini gösterileri, workshoplar, dans şovları ile birbirinden zengin içerikleri gençlerle buluşturuyor. Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin 3. günü ilk olarak Dj Emircan Saltabaş’ın performansı ile başladı. Farklı tarzı ve eğlenceli repertuarı ile gençleri coşturan performansın ardından D&S Dans Grubu sahne aldı. Enerji dolu ve hareketli olması sebebiyle en sevilen dans türlerinden biri olan Zumba ile gençlerin neşesi artarken, Angora Dans grubu sergilediği sahne şovu herkesten alkış topladı. Dövüş sanatının mükemmel bir ahenkle birleştiği Coperia şovunu sergileyen grup mini bir gösteri sunarken, Türkiye' de ilk defa akrobasi şovunu müzikal bir biçimde sergileyen Karizma Show, gösterileri ile izleyenlere eşsiz bir görsel şölen yaşattı.

GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERLE GENÇLER EĞLENCEYE DOYDU

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikleri severek takip ettiğini söyleyen Irmak Özken, “Büyükşehir'in yaptığı etkinliklerden çok memnunum. Gençler için çok eğlenceli ve enerji dolu bir etkinlik oldu. Son yıllarda daha da arttı. Gençler için çok motive edici. Günümüz ekonomisinde gençler, eşit olmayan maddi kaynaklardan dolayı depresyona girebiliyor. Buna rağmen biz burada eğlenebiliyoruz” dedi.

Aysu Horoz ise, “Burada bir dans gösterisi sergiledik. Bu insanlar için çok güzel bir etkinlik, insanlar buraya gelebiliyor ve herkes için uygun bir etkinlik. Biz grup olarak çok eğleniyoruz ve heyecanlıyız. Buraya gelen kişiler de mutlu oluyor. Çünkü onlar için farklı bir etkinlik oluyor ve bizlere anı olarak kalıyor. Eğlencelik olduğı için buraya işimiz olsa da geliyoruz. 7'den 70’e herkes bu kentte mutlu ve eğleniyor” diye konuştu

Büyükşehir’in özel günleri hiç atlamadığını dile getiren Volkan Çolak, “Evde oturuyorduk canım sıkıldı ve neler yapalım diye düşündük. Büyükşehir’in bayramlarda yaptığı etkinlikler oluyordu aklıma o geldi ve aileme beraber gidelim ddedim. Burada voleybol, basketbol oynuyoruz. Kardeşim ben ve babam burada voleybol sayesinde tanımadığımız insanlarla eğlenebiliyoruz. Mesela 23 Nisan’da kardeşim burada bir dans ekibi ile tanıştı şu anda birebir onlarla konuşuyor ve bir şeyleri paylaşıyor. Bu da insanların birbirine olan yaklaşımının ve samimiyetinin ne kadar güzel bir şey olduğunu da gösteriyor. Bu bayram etkinlikleri, insanlar arasındaki etkileşimi ve insanların eglenmesini çok güzel bir şekilde artırdı” dedi.

Etkinliğin çok güzel olduğunu belirten Ayşegül Ceylan, “Burası çok güzel ve çok eğlenceli. DJ performansları çok hareketli. Burada oyun da oynayabiliyoruz. Bugün ilk defa geliyorum ama konsere muhakkak geleceğim. Mabel Matiz’in bayadır gelmesini istiyordum. Bu sefer geleceğini duyunca çok mutlu oldum ve buna kesinlikle gelmeliyim. Şehirde önceden bildiğim kadarıyla böyle şeyler yapılmıyordu yaşım biraz daha küçük ama şimdi çok güzel etkinlikler yapılıyor. Özellikle özel günlerde yapılan etkinliklere bayılıyorum. Burada dans ediliyor, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi sportif turnuvalar oluyor. Spor anlamında hem kendimizi geliştiriyoruz hem eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.