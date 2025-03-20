İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için suç örgütlerine yönelik yürüttükleri mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Mersin’de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli YAKALANDI❗️Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerimizce akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş… pic.twitter.com/Px2N3cUtch— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2025

Mersin'deki operasyonda çok sayıda dijital materyal, olay anında kullanılan kask ve motosiklet ile birlikte 9 şüpheli yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.