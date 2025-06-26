Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu atık yönetimi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar geniş bir alanda toplanan günlük ortalama 1750 ton evsel katı atık; Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Anamur, Aydıncık, Mut, Gülnar ve Erdemli’de yer alan aktarma istasyonları aracılığıyla merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan düzenli depolama sahalarına taşınıyor.

İlçelerden getirilen evsel atıklar, transfer istasyonlarında Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek kapasiteli aracına yüklenerek, daha az seferle daha fazla atık taşınmasına imkan sağlanıyor. Ortalama 6 çöp kamyonunun taşıdığı atık tek bir araçla transfer ediliyor. Büyükşehir’in bu sistemi sayesinde yakıt tüketimi, araç ihtiyacı ve iş gücü maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf yapılırken; ekonomik, çevreci ve verimli bir taşıma sağlanıyor. Büyükşehir, aktarma istasyonları ile ilçe belediyelerinin atıklarını düzensiz şekilde dökmesini engelleyerek vahşi depolamanın önüne geçiyor.