Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kenti yaz mevsimine rengarenk bir görünümle hazırladı.MERSİN (İGFA) - Rutin bakım çalışmalarına ek olarak, mevsim geçişlerinde yapılan bitki değişimleriyle şehrin yeşil alanlarına canlılık kazandıran ekipler, bu yıl da yazı kent genelinde güzel bir görünümle karşılamak için titizlikle çalıştı.

Kurakçıl peyzaj uygulamalarına ağırlık veriliyor

Yıl boyunca çim biçimi, çiçek dikimi, budama, ot temizliği gibi temel bakım hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz hazırlıkları kapsamında cadde ve bulvarlarda yer alan refüj, kavşak ve parklarda hem ekonomik ömrünü tamamlayan bitkilerin değişimini, hem de süs havuzlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Ekipler toplam 175 bin adet ağaç, çalı, çok yıllık ve mevsimlik bitkiyi toprakla buluşturdu. Özellikle kurakçıl peyzaj uygulamalarına ağırlık verilerek, sıcaklık ve su ihtiyacı açısından uygun bitki türleri tercih edildi.

Park ve Bahçeler Dairesi, kullandığı bitkilerin bir kısmını kendi fidanlık ve seralarında üretiyor. Özellikle tohum ve çelikleme yöntemleriyle yapılan üretimlerde maliyet avantajı sağlanırken, kent florasına özgü türlerin devamlılığı da sağlanıyor. Planlı ve programlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar Mersin’e renk katarken, vatandaşların estetik algısını da yükseltiyor.

Ateş: “Kullandığımız bitkilerin bir kısmını, kendi fidanlığımızda üretiyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Proje Müdürlüğü’nde görev yapan Birim Şefi Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş; Peyzaj Master Planı kapsamında, kent genelindeki bitki dikimlerini iklim değişikliklerine uygun olarak kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı bitki türleri üzerinden yürüttüklerini kaydetti. Ateş, “Mersin’de doğal olarak bulunan veya buraya iyi adapte olmuş ve üretimi kolay olan bitkilerin üretimine başladık. Bu üretimlerimiz genellikle çelikle veya tohum yoluyla oluyor. Çelikle üretimi, kullandığımız bitkilerin çoğunda kolaylıkla yapabilmek mümkün oluyor. O yüzden üretimlerimizi bu yönde geliştiriyoruz” diye konuştu.

Süs havuzlarının bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor

Yapılan rutin çalışmalara ek olarak, kent genelindeki havuz veya kent mobilyası gibi yapısal malzemelerin de bakım, onarım ve yenilemesini de yaptıklarını kaydeden Ateş, “Bu kapsamda 207. Cadde’de yer alan ve herkesin Vazolu Kavşak olarak bildiği kavşakta bir çalışmamız mevcut. Bu kavşakta bulunan vazonun tamiratları yapıldı, boyası yenilendi, sanatsal resimleri çizildi. Mevcutta bulunan sulama sistemi de revize edilerek, mevsimlik bitki dikimiyle kavşağın peyzaj düzenlemesi tamamlandı. Ayrıca Toroslar ilçesinde 229. Cadde ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın kesiştiği noktada bulunan Çeşmeli Havuz, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park’ın Babil tarafında yer alan havuzun eksiklikleri ve kent genelinde bulunan diğer süs havuzları ile çeşmelerin bakım ve onarımları tamamlanarak, tekrar aktif hale getirildiler” dedi.

Bütün çalışmaları kendi atölyelerinde, kendi personeli ile yürüttüklerini sözlerine ekleyen Ateş, “Kentimizin ve vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda Mersinimizi çiçeklerle donatmaya, rengarenk bitkilerle süslemeye memnuniyetle devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.