Geç yağışların ardından bastıran sıcak havanın da etkisi ile adeta sinek üretim merkezi haline gelen ve çevreye oldukça kötü koku yayan Siteler Mahallesi’nde bulunan Çavuşlu Deresi’ne giren ekipler temizlik çalışmalarını başlattı.MERSİN (İGFA) - Çalışma hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, aşırı derecede kirlilik oluşan derenin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında olmadığını ancak Mersinlilerin sağlığı için gerekenin yapılacağını söyledi. Güngör, “Hem sinekle mücadele hem de temizlik, kötü koku ve sağlık açısından vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizliğe karar verdik” dedi.

Derenin temizliğini 1 botcat araç, 1 su aracı ve 5 personel ile başlattıklarını aktaran Güngör, “Dereyi güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Fakat mahalle halkımızdan isteğimiz, ellerinde bulunan materyalleri ve atıkları derelere atmamaları. Bu durumun aynı zamanda devamında denizi kirlettiğini ve mahallelerine sahip çıkmaları gerektiğini bildirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Akar dereler DSİ’nin sorumluluğunda”

Akar derelerin DSİ’nin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Güngör, “Vatandaşlarımızın sağlığı söz konusu olunca biz bu durumu gözetmeksizin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yağışlardan dolayı sinek popülasyonunda Mersin’de ve Türkiye genelinde bir artış var. Bu temizlik ile bununda önüne geçmek istedik. ‘Hızlı bir şekilde yapalım, çıkalım. Hem halkımız rahat etsin, hem Mersinliler daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürsünler’ diye çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.