Mersin Büyükşehir Belediyesi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları kapsamında trafik bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla düzenlenen tatbikatta, iki aracın çarpışması ve bir yayaya çarpılması senaryosu gerçeğe yakın bir biçimde canlandırıldı. 112 Acil ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik ekipleri olay yerine hızla intikal ederek profesyonel müdahalede bulundu.

Trafik güvenliği bilincini artırma kapsamında önemli bir adım olan tatbikat, trafik kurallarına uymamanın doğurabileceği sonuçlara dikkat çekmek ve kaza anında kurumlar arası koordinasyonun önemini vurgulamak amacıyla planlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen tatbikatta; İtfaiye, Zabıta, Sağlık, Makine İkmal ve diğer birimler tam uyum içinde çalışarak, gerçeğe yakın bir müdahale süreci sergiledi.

TOPÇUOĞLU: “TRAFİKTE HER KURAL BİR CAN KURTARIR”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu tatbikat sonunda yaptığı açıklamada, “Bugün burada, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda düzenlediğimiz, ‘Bir Kural, Bir Ömür’ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu tatbikat; Mersin’de trafik güvenliğini artırmak, kazaların önlenmesine yönelik farkındalığı yükseltmek ve ilgili kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi” dedi.

Tatbikatın senaryosu hakkında bilgi veren Topçuoğlu, “Tatbikatta, Ulaşım Dairesi Başkanlığımız öncülüğünde; İtfaiye, Zabıta, Sağlık, Makine İkmal ve diğer ilgili birimlerimiz tam bir uyum ve koordinasyon içinde görev aldı” ifadelerini kullandı. Trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, “Trafikte her kural bir can kurtarır. Hız limitlerine uymak, yayalara öncelik vermek ve dikkatli sürüş de çok önemli” diye konuştu. Bilinçli sürücülerin güvenli yollar oluşturacağına da vurgu yapan Topçuoğlu, “Mersin olarak hep birlikte trafik kurallarına riayet ederek, daha güvenli yollar oluşturabiliriz” dedi.