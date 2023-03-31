Mersin’in Mut ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklmaya göre, Mut ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Ekiplerce takip edilen 2 şüpheli, uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin, 430 gram skunk esrar ile 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.