Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak düzenlediği geleneksel futbol turnuvalarını bu yıl da coşkulu bir şekilde başlattı.MERSİN (İGFA) - Kırsal mahallelere hareketlilik kazandıran ve yerel birlikteliğin sembolü haline gelen “30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası” bu yıl da büyük bir coşku ile başladı. Öte yandan Toroslar Belediyesi iş birliğinde organize edilen “30 Ağustos Ayvagediği Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası” da aynı heyecanla start aldı.

Fındıkpınarı Turnuvası’nda A, B, C ve D gruplarında toplam 22 takım, Ayvagediği Turnuvası’nda ise yine 4 grup halinde 20 takım, 5 hafta boyunca sürecek karşılaşmalarda ilk olarak çeyrek finale çıkabilmek için sahaya çıkacak. Bu zorlu mücadelelerde bir üst tura çıkan takımlar, yarı final etabını tamamlamalarının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oynanacak final maçlarında şampiyonluk kupası için tüm güçleriyle mücadele edecek. Her iki turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve ödülleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Fındıkpınarı Turnuvası’nda A Grubu maçları, Tol Spor ile Fındıkpınarı Spor arasında oynanan karşılaşmayla başlarken; Ayvagediği Turnuvası’nda ise A Grubu'nun ilk düdüğü Esenli ve Çavuşlu Spor müsabakasıyla çaldı. Fındıkpınarı Futbol Sahası’nda oynanan açılış maçının başlama vuruşunu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da küçükten büyüğe geniş bir kitle tarafından heyecanla takip edilen turnuva, ilk maçlardan itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Açılış maçlarında her yaştan sporsever tribünleri doldururken, coşkulu tezahüratlar eşliğinde turnuvalarda adeta bayram havası yaşandı.