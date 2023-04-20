Mersin’de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4’ işçiden 3’ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

Ayrıca, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalara devam edildi. Bugün sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 4 işçiden 3’ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin diğer kişinin bulunması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.