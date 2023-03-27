Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın çadırkent noktalarında vatandaşlara portakal ve limon desteğinde bulundu.MERSİN (İGFA) - Depremin ilk zamanlarından bu yana Hataylılara destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, çadırkent noktalarında depremden etkilenen vatandaşlara toplamda 24 ton portakal ve limon dağıtımı gerçekleştirdi.

Bölgede çadırlarda yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek onlara moral veren Mersin Büyükşehir yetkilileri, saha çalışmalarıyla Hatay’a destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“24 TON PORTAKAL VE LİMONU HATAY’DAKİ BÜTÜN ÇADIRKENTLERİMİZE EŞİT BİR ŞEKİLDE DAĞITIYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Vahap Seçer tarafından gönderilen 24 ton limon ve portakallarımız çadır kentlerimize ulaştı. Sadece bizim çadırkentlerimize ait değil bölgede bulunan bütün çadırkentlerimize eşit bir şekilde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda katkı sunan çiftçimize, emeği geçen bütün vatandaşlarımıza ve başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.