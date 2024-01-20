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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi’ni hayata geçirdi.Mersin (İGFA) - MESKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek, insan ve çevre sağlığını esas alarak atık suların bertarafını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MESKİ Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığı tarafından tasarımı yapılan ve devreye alınan Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi’nde; Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar’da bulunan pompa, motor, trafo vb. ekipmanlarının bakım, değişim ve tadilat işlemleri artık hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde yapılıyor.

Silifke Arkum Bakım ve Onarım Atölyesi, 7 ilçe için arızaya müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinin yapılacağı bir merkez üs konumunda kullanılıyor. Atölye içerisine kurulan SCADA Merkezi sayesinde arızalara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale eden MESKİ, vatandaşların kesintisiz hizmet almalarını sağlıyor. Atölyede bulunan geri kazanım merkezinde; pompa, motor, trafo, pano bakım ve imalat işleri yapılıyor.

Kritik stok, yedek parça, orta ve alçak gerilim şalt yedeklerinin yer aldığı ambarın yanı sıra, bakım ve tadilat için gelen malzemelerin tespit edildiği ürün kabul merkezi ile bakım öncesi ve sonrası ürünlerin test edildiği kalite kontrol merkezi bulunuyor.

KILIÇ: “ARIZALARA HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR”

MESKİ Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığı’nda Makine Mühendisi olarak görev yapan Mehmet Ali Kılıç; “Elektrik Merkezleri Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan Silifke Arkum Atölyemizde; Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar ilçelerimizdeki, özellikle kırsal ve engebeli coğrafyaya sahip bölgelerimizde, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temininde önemli role sahip pompa, motor, trafo ve jeneratörlerimizin bakım, değişim ve tadilat işlemleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca, atölye içerisinde kurulmuş olan SCADA izleme merkezi sayesinde vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet almaları için arızalara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi.