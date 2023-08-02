MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersinli mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Mersinli mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığından şube müdürü İlker Kılıç çalışma sahasında incelemede bulundu.

Çalışma kapsamında deneme pompası kurulacak ve alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.