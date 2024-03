MHP Foça ilçe başkanı Mert Yöneyer "Ayırmadan ayrışmadan Foça için canla başla çalışacağız." dedi.İZMİR (İGFA) - Seçim çalışmalarını başkan adayı Taner Acar ile sürdüren MHP İlçe Başkanı Mert Yöneyer” Değişik partilere gönül vermiş olabiliriz. Değişik partilerin savunucusu olup onun kazanması için her türlü gayret verebiliriz ama biz Foça’nın insanlarıyız. Aramıza seçimler münasebetiyle nifak sokmalarına izin vermeyiz.” dedi

Başkan Yöneyer” Bir belediye başkanlığı seçimi için aramıza düşmanlık yayamayız, yaymak isteyenlere de izin vermeyiz. Bizleri miting konuşmalarında itham ettikleri gibi ne kale yıkmaya niyetimiz var ne de birilerini sandıklara gömme gibi bir niyetimiz vardır. Biz gönül insanıyız. Foça ‘da yaşayan her bir ferde saygımız vardır. Bize karşı korkuyorlar şarkılarıyla seslenenlerin seviyesine inmeyeceğimizi ve her türlü tahrike kapılmayacağımızı belirtmek isterim, Milliyetçi ülkücü hareketin her bir bireyinin Allahtan başka korkusunun olmadığı da geçmişimize baktıklarında ayandır.

Belediye başkanlığı seçimleri bir hizmet seçimidir. Belediye başkan adayımız ile Foça ya hizmette kendimizi anlatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz, amacımız ayrılıkçı dil ile değil proje ve hizmetin ön planda olduğu bir seçim dönemi geçirmektir. Takdir önce Allah’ın sonra Foçalılarındır.” şeklinde konuştu