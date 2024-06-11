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Merve Gençgüler ve nişanlısı Tolga Bayramoğlu

Gece boyunca Merve Gençgüler’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gecede gelin tacı giyen yaklaşık 30 kız, evlenecek olan arkadaşları Merve için düzenlenen bekarlığa veda partisinde Dj'nin çaldığı bir birinden güzel şarkılarıyla coşarak Merve'nin mutluluğuna ortak oldular.

Villa 32 Event Garden'de düzenlenen geceye Merve Hanım'ın iş ve yakın arkadaşları katıldı.

BURSA (İGFA) - Gelecek ay nişanlısı Tolga Bayramoğlu ile evlenecek olan Merve Gençgüler, dün akşam bekarlığa veda partisi düzenledi.

Önümüzdeki ay dünya evine girmeye hazırlanan kentimizin tanınmış sevilen genç kızlarından Merve Gençgüler bekarlığa veda partisi verdi. Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

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