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Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Merve Mermer, tatil için gittiği Miami'de hastanelik oldu.İSTANBUL (İGFA) - İş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü ismi milli rallici Mimar Merve Mermer, yaptığı işlerle takdir toplarken yarış pistlerinde elde ettiği başarıyla da her daim göğsümüzü kabarttı.

Önümüzdeki yıl ülkemizi Dünya ralli şampiyonasında temsil edecek olan Merve Mermer, sosyal sorumluluk projeleriyle de hep dikkatleri üzerine çekti. Çırağan Sarayı'nda yaptığı Baby shower partisi uzun süre dillerden düşmeyen ünlü Mimar Merve Mermer, bu kutlama sonrası Miami’ye tatil için gitti.

Yakın bir arkadaşının sosyal medyasında Merve Mermer’in Miami’de hastaneye kaldırıldığını yazmasıyla birlikte dostları ayaklanıp buluşarak yanına gittiler. Yakın çevresinde çok sevilen Merve Mermer’in dostları onun hastane sürecinde yanında olacakları ve ayağa kalkınca alıp gelmeyi planladıkları, cemiyet kulislerinde konuşuluyor. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşulan ve her daim gurur kaynağı olan Merve Mermer, bu kez sevenlerini üzdü.