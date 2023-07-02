Yaz aylarında Başkentlileri ücretsiz kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Yaz Konserleri’ başlıyor. 8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak konser serisinin ilk konuğu ise sevilen sanatçı Merve Özbey.ANKARA (İGFA) - Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da çalışmalarını hızlandırdı.

Vatandaşların sevdiği sanatçıları ücretsiz olarak dinleyerek gönlünce eğlendiği Yaz Konserleri, Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından başlayacak.

İLK KONUK MERVE ÖZBEY

Başkentlilerin yaz akşamlarını renklendirecek konser serisinin ilk konuğu sevilen sanatçı Merve Özbey olacak.

8 Temmuz Cumartesi akşamı Altınpark’ta gerçekleşecek konserde Özbey, en sevilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyleyecek.