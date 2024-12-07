İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tarım Orman ve Bölge Müdürlüğü’nün Efes Selçuk Belediyesi’ne ait Meryem Ana Evi otoparkında bulunan evrak ve araçların hukuki süreç devam ederken tahliyesine tepki gösterdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Meryem Ana Evi Otoparkı’nda hukuki süreç devam ederken Tarım Orman ve Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Efes Selçuk Belediyesi tarafından teslim ve tesellüm tutanağı imzalanmamışken, belediyeye ait araç ve evrakları çilingir aracılığıyla kapıları açarak dışarı çıkardı. Yaşanan olayı haber alır almaz otoparka giden Başkan Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Başkan Ceritoğlu Sengel, “Meryem ana gişemizin içerisinde bulunmuş olan mamullerin hiçbirisini hiçbir araç gerecimiz teslim etmemiştik. Bu hafta içerisinde tabii Orman Bölge Müdürlüğü’nün anladığımız kadar çok fazlasıyla acelesi var. Yürütmeyi durdurma talepli davamızı açmış olmamıza ve davalı idarenin cevap dilekçesinden sonra karar verilmesine ilişkin olarak ara karar çıkmasına rağmen ondan sonrasında yürütmeyi durdurma kararı verileceği söylemesine rağmen yine Bölge Müdürlüğü bir şekilde herhâlde çok tez canlı davrandı. Umarım bütün mevzularla ilgili bu tez canlılıklarını sürdürmeye devam ederler işin ucu sadece bir otopark gelirine geldiği zaman değil” dedi.

“HABER VERİLMEDİ”

İki gün önce yapılan keşif sonrasında alana dair henüz keşif raporunun bile çıkmadığına ve belediyenin alandan gerekli evrak ve araç gereçleri tahliye etmesi için iletişime geçilmemesine dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “İki kamu kurumu arasında telefon açıp da gelin anahtarınızla tekrardan açın ve içeride bulunan cihazlara ve evrakları ki bu evraklar Filiz’in evrakları değil Türkiye Cumhuriyeti Selçuk Belediyesi’nin evraklardır. ‘Cihazlarınızı gelin teslim alın’ demekten ziyade gelip kendileri çilingir vasıtasıyla açmışlar. Açmaları yetmediği gibi vatandaşlardan bana gelen ve aynı zamanda buradakilerden aldığımız bilgilere göre yağmurda önce o araç ve gereçlerin bir süre bırakıp ardından yediemine göndermişler. Hiçbir şekilde haberimiz yok. Bu acele neden olduğunu gerçekten kavramak çok mümkün değil. Dediğim gibi umarım her türlü iş ve işlemlerinde bu ehemmiyetli ve bu tez canlı hal ve hareketlerine devam ediyorlardır” dedi.