Hacı Hasan Oğulları, Kurban Bayramı öncesinde sektörde tehdit oluşturan ve dikkat edilmesi gereken merdiven altı imalathaneler ve ucuz baklava konusu üzerine, “Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım” diyerek basın mensupları ile bir araya gelirken, AR-GE çalışmaları ile kazandırdıkları yeni lezzetleri de tanıttı.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Muhammed Taha ÇELİKBAŞ / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar kadar baklavacıları da tatlı bir telaş sardı.

Bursa’da ise baklava deyince akla gelen 52 yıllık geçmişe sahip olan Hacı Hasan Oğulları merdiven altı imalathaneler ve ucuz baklavalara dikkat çekmek için “Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım” diyerek basın mensupları ile buluştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, gerçekleşen programda ilk önce Bursa'ya AR-GE çalışmaları ile kazandırdıkları yeni lezzetleri tanıttı.

5 kıta 50 ülkeye Bursa’dan baklava göndererek dünyaya açıldıklarını ve Bursa'yı temsil ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, AR-GE çalışmalarından değinerek sözlerine başlarken, "Bursa deyince akla kestane şekeri geliyor. Bizler de AR-GE çalışmaları yaparak kestaneli baklava yaptık. Bursa'da ilk Türkiye'de tek. Diğer yandan incirin baklavasını yaptık. Çocuklarımız için gofret baklava ürettik. Bayramda ziyaretinize gelen çocuklarımız yesin diye. Yine Bursa'da ne meşhur? Tahanlı pide. Biz de tahanlı kıvrım tatlısı yaptık. Bursamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Yüksel Aktaş, Kurban Bayramı öncesinde sektörde tehdit oluşturan ve dikkat edilmesi gereken merdiven altı imalathaneler ve ucuz baklava konusu üzerine de vatandaşı uyarırken kaliteli baklavanın kaliteli yerden alınması gerektiğini ve kaliteli bir baklavanın da ucuz olamayacağının altını çizdi.