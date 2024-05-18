Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi. Sunumu dikkatle izleyen öğrenciler yeni bilgiler öğrenirken aynı zamanda keyifli bir vakit geçirmiş oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersin’in tüm mahallelerini kaliteli altyapı ağlarıyla donatan MESKİ Genel Müdürlüğü, sosyal ve kültürel etkinliklerini de hız kesmeden sürdürüyor. MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 7’den 70’e tüm vatandaşlara su tasarrufu eğitimleri vermeye aralıksız devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Özge Gündeş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Sevgi Temel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine suyun önemi, tasarruf ve çevre bilinci hakkında geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

MESKİ, VATANDAŞLARI SU TASARRUFU KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Eğitimlerde yapılan sunumla birlikte MESKİ’nin bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak ve su israfını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar da öğrencilere anlatılıyor. Su tasarrufu, suyun ve çevrenin korunmasının önemi konularında bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sunuluyor. Su kullanımında bilinçli, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan MESKİ, gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde öğrencilerin ailelerine de ulaşmayı planlıyor.