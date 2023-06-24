Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Entegre Yönetim Sistemi’ kapsamında yapılan dış denetimi başarıyla tamamlayarak, belgelendirildi.MERSİN (İGFA) - MESKİ, 2022 yılında ‘Entegre Yönetim Sistemi’ni tüm kurumda kurma ve uygulama kararı alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm çalışanlarına; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimleri verdi. Dokümantasyon çalışmalarını tamamlayan MESKİ, çalışanların katılımıyla iç tetkikler gerçekleştirdi. Bunun sonucunda MESKİ idarecilerinin katılımıyla iç tetkik sonuçları değerlendirildi. Eğitimlerini tamamlayarak, denetime hazır olan MESKİ personelleri, dış tetkiki de başarıyla sonuçlandırdı.

MESKİ, hizmette kalite farkını bir kez daha ispatladı

TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından hizmet alanındaki tüm birimlerin incelendiği dış denetimi başarıyla tamamlayan MESKİ, 5 standarttan belgelendirmeye hak kazandı. MESKİ Genel Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirildi.

Denetmenler, yapılan kapanış toplantısıyla da tetkik sürecini değerlendirdi. Toplantıda gözlemlerini paylaşan denetmenler, yöneticilere teşekkürlerini ileterek tüm MESKİ çalışanlarının kendilerine sağladıkları bağımsız ve profesyonel denetim ortamından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.