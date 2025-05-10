Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Bursa’daki bir dizi ziyaretinde mesleki eğitim konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Macit, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, mesleki eğitimdeki güncel gelişmeleri ve gelecek vizyonunu paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri açılışına katıldı ve Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği Protokolü imza törenine iştirak etti.

Bakan Yardımcısı Macit, eğitimde Türkiye’nin geldiği noktayı değerlendirerek, "Her sınıfta akıllı tahta ve internet altyapısına sahip dünyada başka ülke olup olmadığından emin değilim. Eğitim sistemimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor," dedi. Gerçekçi ancak iyimser olunması gerektiğini vurgulayan Macit, iyi niyetli protokollerin somut çıktılara dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Mesleki eğitimde öğretmenlerin sanayiyle daha yakın ilişki kurmasının altını çizen Macit, öğretmenlerin sanayideki gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere bu bilgileri aktarması gerektiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sektörel okullar, sanayi içi eğitim alanları ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmaya başlandığını ifade etti.

Macit ayrıca, 8 milyar TL’lik bir yatırımla meslek liselerinin yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle donatılacağını duyurdu. Mesleki eğitimin toplumdaki algısını da değerlendiren Macit, sanayicilerin bu eğitimi önemsemelerine rağmen çocuklarını bu okullara yönlendirmediğini belirterek, “Her çocuğu kendi çocuğumuz gibi düşünmeliyiz,” dedi.

Bakan Yardımcısı Macit, daha sonra "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri"nin açılış törenine katıldı. Törende, Türkiye’nin uluslararası eğitim endekslerinde fen ve matematikte ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. "Bir meslek sahibi olmak, sizi hayatta bir adım öne çıkarır," diyerek gençlere seslendi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Bursa’da 70 bin öğrencili güçlü bir mesleki eğitim altyapısı olduğunu belirterek, teknofest altyapısından uluslararası kardeş okul projelerine kadar pek çok alanda mesleki eğitimin öncü rol oynadığını aktardı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Macit'in himayelerinde, EMKO Elektronik A.Ş. ve DÖKTAŞ Döküm yöneticileri ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Alireisoğlu'nun katılımlarıyla “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, BTSO yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Bu tarz etkinliklerin, mesleki eğitimin gelişmesi ve öğrencilerin doğru yönlendirilmesi açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı.