İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, her yaştan kadına kapılarını açıp onları hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Meslek Fabrikası’nda dikiş eğitimi alan Özlem Kaplan e-ticarete başlarken, protez tırnak sertifikası alan Sevda Kiraz ise kendi kuaför salonunda işini daha da geliştirdi.İZMİR (İGFA) - İşgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda eğitim gören genç kadınlar kollarına altın bilezikleri takar takmaz kariyer hayatlarına hızlı bir giriş yapıyor. Kentteki refahı büyütüp ilgili sektörleri yeni isimlerle buluşmasına olanak sağlayan Meslek Fabrikası’ndan sertifika alan kadın kursiyerlerden Özlem Kaplan ve Sevda Kiraz başladıkları macerada en güzel yol göstericilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söylüyor.

Dikişle başlayan serüven e-ticarete kadar uzandı Meslek Fabrikası’nda dikiş öğrenmek için kurs aldığını ifade eden Özlem Kaplan yeni anne olmasına rağmen dikiş makinesinin başından ayrılmıyor, işine dört elle sarılıyor. Hayatındaki değişime Meslek Fabrikası’nın kapı araladığını belirten Özlem Kaplan, “Dikiş makinem yoktu, hiçbir bilgim yoktu. Sadece hevesim vardı. Sosyal medya üzerinden görerek başvuru yapmıştım, sonrasında kurs merkezine giderek detayları öğrendim. Bana uygun olduğunu düşündüğüm dikiş kursu üzerine başvuruda bulundum. Bir şeyler dikerek bir şeyler üretmek istiyordum. Bir gün kursumuzda bir köpek fuları diktim ve hocama göstererek kendimi nasıl geliştirebilirim diye destek almak istedim. Oda bana bir pet shop tanıdığı olduğunu söyleyerek onunla iletişime geçmemi sağladı. O şekilde pet shop serüvenim başlamış oldu. Şimdi de yeni doğmuş bir bebeğim var. Evimin bir odasını atölyeye çevirerek hem bebeğimle ilgileniyorum hem de işimi yapıyorum. Anlaştığım pet shoplara ürünlerimi gönderiyorum. Sosyal medya üzerinden de satışlar yaparak evimin gelirine destek oluyorum. Sıfırdan başladığım bu yolculukta Meslek Fabrikası sayesinde kendimi geliştirdim. İzmir’de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki buradayım. Çok memnunum” dedi.

Kaliteli ve profesyonel bir eğitim alıyoruz Meslek Fabrikası’nda aldığı protez tırnak eğitiminin ardından kuaför salonunda bu işi de yapmaya başlayan Sevda Kiraz ise “Yaklaşık on yıldır bu mesleği yapıyorum. Salonumuzda daha önce protez tırnak yapamıyorduk. Müşterilerimin yoğun talebi üzerine protez tırnak eğitimi almaya karar verdim. Aldığımız eğitim gayet başarılı ve profesyonel. Kullandığımız ürünler kaliteliydi ve eğitimcimiz kendi alanında başarılı biriydi. Çok memnum kaldım. Başka alanlarla da eğitim almayı düşünüyorum” diye konuştu.